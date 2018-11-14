Кардиологический диспансер закупил новое оборудование

Областной кардиологический диспансер закупил УЗИ-аппарат с чрезпищеводным датчиком и газоанализатор крови для помощи пациентам с острым инфарктом миокарда. Об этом
Главврач кардиодиспансера Александр Данилов пояснил, что оборудование приобрели в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы».
Новый УЗИ-аппарат позволит обследовать пациентов с нарушением ритма сердца.
«Наш специалист, который будет проводить диагностику на новом оборудовании, прошел специальное обучение и стажировку в клиниках города Москвы», — пояснил Данилов.