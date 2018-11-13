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11:31, 13 ноября 2018 387
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Яму на улице Великанова заделают до 15 декабря

Яму на улице Великанова заделают до 15 декабря

Яму во дворе дома №10 корпус 1 по улице Великанова должны заделать до 15 декабря. О таких сроках RZN.info сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сейчас подрядчик проводит срочные аварийные работы на другом участке.

Напомним, ремонтировать ливневку на улице Великанова начали три недели назад. По словам местного жителя, яма представляет опасность для детей и мешает машинам.


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