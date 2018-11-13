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11:22, 13 ноября 2018 198
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В Спасске купили новый мусоровоз 1

В Спасске купили новый мусоровоз

Фото: Издательство «Пресса»

В Спасске купили новый мусоровоз. Деньги на него выделили из районного бюджета в конце октября, сообщает издательство «Пресса».

Мусоровоз «КО-440-5» обслуживает все контейнерные площадки города. Боковой манипулятор загружает мусор в кузов, потом его трамбует толкающая плита.

«Грузоподъемность „КамАЗа“ — 8,5 тонны, он способен перевозить 22 кубометра мусора, бытовые отходы со всех контейнерных площадок Спасска вмещаются в одну машину», — рассказал директор МБУ «Благоустройство» Андрей Корсаков.

Раньше мусор в городе вывозили тракторы. Теперь они работают по графику и очищают несанкционированные свалки.


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