В Спасске купили новый мусоровоз. Деньги на него выделили из районного бюджета в конце октября, сообщает издательство «
Мусоровоз «КО-440-5» обслуживает все контейнерные площадки города. Боковой манипулятор загружает мусор в кузов, потом его трамбует толкающая плита.
«Грузоподъемность „КамАЗа“ — 8,5 тонны, он способен перевозить 22 кубометра мусора, бытовые отходы со всех контейнерных площадок Спасска вмещаются в одну машину», — рассказал директор МБУ «Благоустройство» Андрей Корсаков.
Раньше мусор в городе вывозили тракторы. Теперь они работают по графику и очищают несанкционированные свалки.