В рязанском селе открыли мемориальную доску Герою войны

В селе Глебово Путятинского района открыли мемориальную доску герою войны Ивану Федотову. Об этом пишет издательство «
Доску в честь Героя Советского Союза установили на стене сельского клуба 12 ноября, в день рождения Ивана Федотова. Право открыть ее предоставили племяннице Федотова, Валентине Читаевой.
Собравшиеся почтили память земляка минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Справка
Иван Григориевич Федотов родился 12 ноября 1919 года в селе Глебово. Он участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге; под Белгородом во время наступления немцев его орудие уничтожило шесть танков, восемь автомашин и более двух взводов пехоты. За боевые подвиги был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Федотову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1985 году Иван Григорьевич был награжден еще одним орденом Отечественной войны 1-й степени.
Скончался Иван Федотов 26 апреля 1990 года, похоронен на сельском кладбище.