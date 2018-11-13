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11:32, 13 ноября 2018 233
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В рязанском селе открыли мемориальную доску Герою войны

В рязанском селе открыли мемориальную доску Герою войны

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Глебово Путятинского района открыли мемориальную доску герою войны Ивану Федотову. Об этом пишет издательство «Пресса».

Доску в честь Героя Советского Союза установили на стене сельского клуба 12 ноября, в день рождения Ивана Федотова. Право открыть ее предоставили племяннице Федотова, Валентине Читаевой.

Собравшиеся почтили память земляка минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Справка

Иван Григориевич Федотов родился 12 ноября 1919 года в селе Глебово. Он участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге; под Белгородом во время наступления немцев его орудие уничтожило шесть танков, восемь автомашин и более двух взводов пехоты. За боевые подвиги был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Федотову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1985 году Иван Григорьевич был награжден еще одним орденом Отечественной войны 1-й степени.

Скончался Иван Федотов 26 апреля 1990 года, похоронен на сельском кладбище.


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