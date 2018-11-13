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15:38, 13 ноября 2018 816
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В Рязани дважды за неделю перекроют площадь Ленина. Изменение движения транспорта

В Рязани дважды за неделю перекроют площадь Ленина. Изменение движения транспорта

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязани дважды за неделю перекроют площадь Ленина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение закроют на время ночной репетиции в среду, 14 ноября, с 21:30 до 1:00 15 ноября и на время праздника «Служу России» — в субботу, 17 ноября, с 10:30 до 15:30.

Движение городского пассажирского транспорта изменится:

  • троллейбусы №1 при движении из Московского района поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • троллейбусы маршрута №3 последуют от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «ЦПКиО» по улицам Новая, Есенина, через площадь Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
  • троллейбусы №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» будут следовать по своему маршруту до разворотного круга на Театральной площади, далее по улице Есенина, через площадь Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • троллейбусы маршрута №5 (внутренний) поедут по направлению «улица Строителей — улица Дзержинского — улица Строителей»;
  • троллейбусы №8 в обоих направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут следовать по улице Маяковского, через площадь Мичурина, улицам Есенина, Горького, Новой, на остальных участках по своему маршруту;
  • троллейбусы маршрута №10 из Московского района последуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, через площадь Мичурина, улице Есенина до Театральной площади и обратно.

14 ноября троллейбусы маршрута №6 последуют по маршруту №12.

17 ноября с 5:00 до 14:36 движение троллейбусов будет приостановлено до момента открытия движения транспорта по площади Ленина.

Автобусы маршрутов №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 будут следовать со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенная и Семинарская, далее по своим маршрутам.

Маршрутки №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенная и Семинарской, далее по своим маршрутам.

Маршрутки №41 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Детский мир» последуют по улицам Сенная и Семинарская (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Автобусы маршрутов №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади будут следовать по улицам Семинарская и Сенная, далее по своим маршрутам.


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