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13:09, 13 ноября 2018 160
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В Пронске у рецидивиста изъяли более 150 граммов марихуаны 1

В Пронске у рецидивиста изъяли более 150 граммов марихуаны

В Пронске у рецидивиста изъяли более 150 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Оперативники получили информацию, что 39-летний местный житель может хранить дома наркотики. Отмечается, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Полицейские проверили его дом и обнаружили там пакет с растительной смесью с характерным запахом. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил дома более 155 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет лишения свободы.


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