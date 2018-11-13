В Пронске у рецидивиста изъяли более 150 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Оперативники получили информацию, что 39-летний местный житель может хранить дома наркотики. Отмечается, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Полицейские проверили его дом и обнаружили там пакет с растительной смесью с характерным запахом. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил дома более 155 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет лишения свободы.