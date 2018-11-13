Поранившей подругу рязанке дали три года тюрьмы и запретили ходить на дискотеку и в рюмочные. Об этом
Пьяная женщина пришла в гости к подруге, но та попросила ее вернуться домой. Обвиняемая отказалась. Потерпевшая попыталась вытолкать знакомую, тогда злоумышленница ударила ее ножом в живот. Травму оценили как тяжелую.
Суд признал жительницу Спасского района виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК и приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в два года. В течение испытательного срока женщине без уведомления нельзя менять место жительства и работу, ходить в рюмочные, кафе, бары и другие места общественного питания, где можно пить алкоголь, а также на дискотеки и в ночные клубы. Кроме того, рязанке надо являться на регистрацию специализированного госоргана
Приговор не вступил в законную силу.