Цены на квартиры в Рязани продолжают расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования федерального портала «
Рязань оказалась среди лидеров подорожания. По мнению аналитиков,
Это связывают с увеличением себестоимости строительства, подорожанием топлива и стройматериалов. Дополнительным драйвером роста цен станет
При этом сообщается, что
Данные подтвердил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции 2 ноября: «Очень большое количество ипотеки берут наши граждане, причем рост достаточно серьезный».
Как заявил министр, россияне опасаются роста цен. По его словам, те, кто откладывал покупку жилья, стремятся совершить сделку как можно быстрее.