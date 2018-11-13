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11:10, 13 ноября 2018 480

Стоимость квартир в Рязани растет — исследование

Стоимость квартир в Рязани растет — исследование

Цены на квартиры в Рязани продолжают расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования федерального портала «МИР КВАРТИР». Согласно подсчетам экспертов, цена на квадратный метр в областном центре за три квартал выросла на 4,4%.

Рязань оказалась среди лидеров подорожания. По мнению аналитиков, рост стоимости жилья за год составит до 10%.

Это связывают с увеличением себестоимости строительства, подорожанием топлива и стройматериалов. Дополнительным драйвером роста цен станет повышение НДС с 1 января 2019.

При этом сообщается, что продажи жилья выросли. В сентябре 2018 года люди купили почти на четверть больше квартир, чем в сентябре 2017-го.

Данные подтвердил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции 2 ноября: «Очень большое количество ипотеки берут наши граждане, причем рост достаточно серьезный».

Как заявил министр, россияне опасаются роста цен. По его словам, те, кто откладывал покупку жилья, стремятся совершить сделку как можно быстрее.


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