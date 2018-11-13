Рязанский приборный завод и «РТ-Техприемка» провели тренинг-семинар

АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) и АО «РТ-Техприемка» организовали тренинг-семинар по теме «Управление рисками». Его участниками стали руководители, конструкторы, инженеры, экономисты и другие специалисты АО «ГРПЗ».
В ходе обучения рассматривались современные инструменты управления рисками в бизнес-процессах. По словам специалистов, применение этих механизмов позволяет достигать максимальных результатов в различных направлениях деятельности при ограниченных ресурсах.
«Это был очень полезный тренинг для наших сотрудников, — отметил директор по качеству АО „ГРПЗ“ Владимир Дрожжин. — Мы должны научиться эффективно использовать тот потенциал, которым располагаем, правильно расставлять приоритеты и достигать хороших результатов при минимальных затратах даже в сложных экономических условиях».
Владимир Дрожжин вручил сертификаты работникам завода, которые прошли обучение, и пожелал им успехов в реализации полученных знаний.
АО «ГРПЗ» и АО «РТ-Техприемка» сотрудничают в рамках соглашения о взаимодействии и партнерстве. Предприятия объединяют усилия для продвижения на рынки наукоемкой продукции высокого качества и повышения доверия к продукции российского производства.