«Рисуем серебром». В рязанском «Фотодоме» откроется выставка воспитанников Каширина

В четверг, 15 ноября, в рязанском «Фотодоме» откроется выставка работ учеников Евгения Каширина «Рисуем серебром». В экспозицию вошли более сотни рисунков на фотобумаге, выполненных в технике аргентумграфики.
По словам куратора выставки Андрея Карева, «она по праву может называться уникальной, поскольку в этом жанре давно уже никто не работает».
Посетить «Фотодом» (Почтовая, 58) можно будет до 5 декабря с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, вход свободный.
Для первых гостей организуют мастер-класс по рисованию на засвеченной фотобумаге.