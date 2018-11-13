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21:52, 13 ноября 2018 1 063
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«Рисуем серебром». В рязанском «Фотодоме» откроется выставка воспитанников Каширина

«Рисуем серебром». В рязанском «Фотодоме» откроется выставка воспитанников Каширина

В четверг, 15 ноября, в рязанском «Фотодоме» откроется выставка работ учеников Евгения Каширина «Рисуем серебром». В экспозицию вошли более сотни рисунков на фотобумаге, выполненных в технике аргентумграфики.

По словам куратора выставки Андрея Карева, «она по праву может называться уникальной, поскольку в этом жанре давно уже никто не работает».

Посетить «Фотодом» (Почтовая, 58) можно будет до 5 декабря с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, вход свободный.

Для первых гостей организуют мастер-класс по рисованию на засвеченной фотобумаге.


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