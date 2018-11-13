Владимир Путин поздравил училище ВДВ со 100-летием. Телеграмму опубликовали во вторник, 13 ноября, на сайте
«Рязанское воздушно-десантное училище по праву считается одним из самых престижных военных учебных заведений страны с богатой историей и замечательными, закаленными временем традициями», — считает президент.
Он отметил вклад выпускников училища в укрепление национальной безопасности. По словам Путина, россияне всегда будет помнить героев-десантников, выполнивших свой долг во время Великой Отечественной войны, при проведении спецопераций, миротворческих миссий, отражении атак терроризма.
«Верность присяге, отвага и мужество ветеранов служат достойным примером для молодых бойцов непобедимой «крылатой пехоты», — добавил президент.
Он пожелал коллективу училища, курсантам и выпускникам успехов.