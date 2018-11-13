Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:32, 13 ноября 2018 509
 0    0

Путин поздравил училище ВДВ со 100-летием

Путин поздравил училище ВДВ со 100-летием

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поздравил училище ВДВ со 100-летием. Телеграмму опубликовали во вторник, 13 ноября, на сайте Кремля.

«Рязанское воздушно-десантное училище по праву считается одним из самых престижных военных учебных заведений страны с богатой историей и замечательными, закаленными временем традициями», — считает президент.

Он отметил вклад выпускников училища в укрепление национальной безопасности. По словам Путина, россияне всегда будет помнить героев-десантников, выполнивших свой долг во время Великой Отечественной войны, при проведении спецопераций, миротворческих миссий, отражении атак терроризма.

«Верность присяге, отвага и мужество ветеранов служат достойным примером для молодых бойцов непобедимой «крылатой пехоты», — добавил президент.

Он пожелал коллективу училища, курсантам и выпускникам успехов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:00, 13 ноября 2018
Начальник управления транспортом Рязани покинул пост
11:51, 13 ноября 2018
Водитель перевернувшейся на путепроводе «Приоры» сбежал с места ДТП
11:32, 13 ноября 2018
Путин поздравил училище ВДВ со 100-летием
11:32, 13 ноября 2018
В рязанском селе открыли мемориальную доску Герою войны
11:22, 13 ноября 2018
В Спасске купили новый мусоровоз 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 560
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 28 843
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
19:50, 7 ноября 2018 28 003
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 924
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 786
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Форум