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15:21, 13 ноября 2018 696
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Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с пешеходом в Канищеве

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с пешеходом в Канищеве

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 9 ноября у дома №19 по улице Интернациональной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 18:30 38-летний рязанец на Mitsubishi сбил 71-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Всех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: улица Фирсова, дом 12 корпус 1.


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