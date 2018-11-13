Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с пешеходом в Канищеве

Полиция ищет свидетелей
В 18:30 38-летний рязанец на Mitsubishi сбил 71-летнюю женщину,
Всех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: улица Фирсова, дом 12 корпус 1.
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Полиция ищет свидетелей
В 18:30 38-летний рязанец на Mitsubishi сбил 71-летнюю женщину,
Всех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: улица Фирсова, дом 12 корпус 1.
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