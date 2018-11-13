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8:15, 13 ноября 2018 1 481
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Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет

Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет

Депутаты изучают предложения передавать в бюджет невостребованные вклады из банков. Их объем оценивают в миллиарды рублей, передает РИА «Новости».

«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, для сбора средств могут создать специальный фонд. Аксаков отметил, что депутаты «плотно этим займутся» в следующем году.

«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные, — сказал он. — Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов».


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