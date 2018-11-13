Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет

Депутаты изучают предложения передавать в бюджет невостребованные вклады из банков. Их объем оценивают в миллиарды рублей, передает РИА «
«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, для сбора средств могут создать специальный фонд. Аксаков отметил, что депутаты «плотно этим займутся» в следующем году.
«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные, — сказал он. — Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов».