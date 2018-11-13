Начало второго сезона сериала «Марс» покажут в видеотеке «Дом.ru» за неделю до российской премьеры

В воскресенье, 18 ноября, на канале National Geographic стартует второй сезон фантастического сериала «Марс», художественные съемки в котором чередуются с документальными сюжетами и интервью с ведущими учеными и деятелями планеты.
Клиенты «Дом.ru» смогут бесплатно посмотреть первую серию за неделю до российской премьеры в
В видеотеке также можно посмотреть все серии первого сезона. Сервис доступен с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение «Дом.ru Movix» для Smart TV, с мобильных устройств или с
Действие второго сезона происходит через пять лет после окончания первого. В художественной части сериала зрителя ждут «земные» события: романы, травмы и болезни, а в документальной части эксперты проекта расскажут о проблемах и возможностях, ожидающих землян на Марсе.
Следить за развитием сюжета можно по воскресеньям, начиная с 18 ноября, в 18:00 и 22:00 на канале National Geographic, который доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV». Всего в «Дом.ru TV» доступно 42 познавательных канала.