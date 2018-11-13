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12:15, 13 ноября 2018 772
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На трассе М-5 в сторону Рязани образовалась крупная пробка из-за аварии

На трассе М-5 в сторону Рязани образовалась крупная пробка из-за аварии

На трассе М-5 в сторону Рязани образовалась крупная пробка из-за аварии. Фотографии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло во вторник, 13 ноября, на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина в Луховицах.

На снимках видно, как фуры зажали две легковушки.

По словам очевидцев, один из грузовых автомобилей «не смог затормозить».

По информации сервиса «Яндекс. Карты», на месте аварии в сторону Рязани образовалась четырехкилометровая пробка. Скорость потока не превышает пяти километров в час.

Официальной информации об аварии пока нет.

Фото из соцсетей


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