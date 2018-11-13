На трассе М-5 в сторону Рязани образовалась крупная пробка из-за аварии. Фотографии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло во вторник, 13 ноября, на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина в Луховицах.
На снимках видно, как фуры зажали две легковушки.
По словам очевидцев, один из грузовых автомобилей «не смог затормозить».
По информации сервиса «Яндекс. Карты», на месте аварии в сторону Рязани образовалась четырехкилометровая пробка. Скорость потока не превышает пяти километров в час.
Официальной информации об аварии пока нет.
Фото из соцсетей