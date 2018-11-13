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22:05, 13 ноября 2018 1 045
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На территории рязанского завода продолжают тушить возникающие очаги тления

На территории рязанского завода продолжают тушить возникающие очаги тления

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На территории рязанского завода, где 12 ноября произошел пожар, продолжают тушить возникающие очаги тления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На месте дежурят два пожарных расчета. Расследование причин возгорания пока отложено, начать его планировали утром 13 ноября.

Напомним, 12 ноября в 12:13 произошло возгорание, из-за которого пострадал цех завода точного литья. Открытый огонь ликвидировали в 17:19, полностью с пожаром справились в 17:54.

Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Из-за пожара частично обрушилась кровля здания.


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