На территории рязанского завода продолжают тушить возникающие очаги тления

На территории рязанского завода, где 12 ноября произошел
На месте дежурят два пожарных расчета. Расследование причин возгорания пока отложено, начать его планировали утром 13 ноября.
Напомним, 12 ноября в 12:13 произошло
Площадь возгорания
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На территории рязанского завода, где 12 ноября произошел
На месте дежурят два пожарных расчета. Расследование причин возгорания пока отложено, начать его планировали утром 13 ноября.
Напомним, 12 ноября в 12:13 произошло
Площадь возгорания
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