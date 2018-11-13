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17:30, 13 ноября 2018 484
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Молоко, печенье и лимонад. Рязанцы поучаствовали в дегустации и мастер-классе

Молоко, печенье и лимонад. Рязанцы поучаствовали в дегустации и мастер-классе

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы поучаствовали в дегустации и мастер-классе по выбору молочных и хлебобулочных изделий рязанского производства. Заключительное мероприятие из цикла «Школы потребителей» прошло в гипермаркете «Лента» во вторник, 13 ноября.

На нем представители Роспотребнадзора, эксперты-товароведы и профессор рязанской сельхозакадемии рассказали посетителям, как отличить качественный продукт от фальсификата и не купить «просрочку».

В первую очередь, потребителям рекомендовали читать маркировку, если продукт произведен по ГОСТу — обратить внимание на категорию продукта. «Выбранный вами товар может состоять из цельного молока, а также и из восстановленного, но предпочтение лучше отдать первому. Также рекомендую читать состав, чем он короче — тем лучше», — рассказала профессор РГАТУ Ольга Савина. Также она напомнила посетителям, что нужно ориентироваться на рыночную стоимость сырья, из которого произведен продукт.

На дегустации рязанцам дали попробовать молоко, йогурты, творог, печенье и лимонад. По словам замминистра промышленности и экономического развития Нины Соломоновой, рязанцы за последние годы не просто стали грамотнее, а даже злоупотребляют своими правами.

«Проект направлен на повышение качества реализуемых товаров и уровня грамотности населения в сфере защиты прав потребителей, — отметила Соломонова.

Напомним, на прошлой неделе аналогичная дегустация мяса прошла в «Глобусе».


© RZN.info

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