Минобороны рассекретило архивные документы к 100-летию десантного училища. Их разместили в новом
Среди опубликованных документов — представление начальника Главного управления кадров Наркомата обороны СССР на имя Сталина о награждении училища к 25-летию орденом Красного Знамени, Акт о выпускных экзаменов, сданных курсантами-женщинами в апреле 1943 года, Исторический формуляр Рязанского Краснознаменного пехотного училища с августа 1918 года. Посетители сайта также могут увидеть документы из личного дела Василия Маргелова.
В военном ведомстве отметили, что рхивные документы «ставят заслон фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы».