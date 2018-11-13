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12:40, 13 ноября 2018 1 054
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Еще одну рязанскую пару покажут в свадебном шоу

Еще одну рязанскую пару покажут в свадебном шоу

Еще одну рязанскую пару покажут в свадебном шоу. Об этом сообщил сайт телеканала «Пятница!».

В каждом выпуске программы четыре пары из разных городов России соревновнуются за главный приз — романтическое путешествие на двоих. По правилам реалити-шоу, бороться за приз будут невесты: они посетят свадьбы своих соперниц и оценят торжества.

Известно, что в новом выпуске Екатерина и Илья из Рязани женаты уже 2,5 года, но только спустя время решили сделать крымскую свадьбу.

Передача выйдет в эфир во вторник, 13 ноября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Напомним, ранее уже две пары из Рязани выиграли путешествия в программе «Четыре свадьбы»: Ирина и Семен — в Нью-Йорк, а Анастасия и Сергей — в Париж.


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Еще одну рязанскую пару покажут в свадебном шоу
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