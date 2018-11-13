Еще одну рязанскую пару покажут в свадебном шоу. Об этом сообщил
В каждом выпуске программы четыре пары из разных городов России соревновнуются за главный приз — романтическое путешествие на двоих. По правилам реалити-шоу, бороться за приз будут невесты: они посетят свадьбы своих соперниц и оценят торжества.
Известно, что в новом выпуске Екатерина и Илья из Рязани женаты уже 2,5 года, но только спустя время решили сделать крымскую свадьбу.
Передача выйдет в эфир во вторник, 13 ноября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».
Напомним, ранее уже две пары из Рязани выиграли путешествия в программе «Четыре свадьбы»: