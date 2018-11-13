Депутат Госдумы назвал рязанское училище ВДВ кузницей преданных Родине офицеров

Во вторник, 13 ноября, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Евгений Ревенко поздравил рязанское училище ВДВ со столетием.
Ревенко заявил, что училище имени Маргелова является «кузницей высокопрофессиональных, преданных своему делу и Родине офицеров».
«ВДВ навсегда вписало себя золотыми буквами в историю ратных подвигов наших Вооруженных сил. Именно рязанские выпускники сегодня решают самые сложные и самые ответственные задачи. Мы гордимся вами. Мы надеемся на вас. Мы вместе с вами!» — сказал парламентарий.