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17:53, 12 ноября 2018 201
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За неделю в Рязани подорожали огурцы и подешевел картофель

За неделю в Рязани подорожали огурцы и подешевел картофель

За неделю, с 7 по 12 ноября, в Рязани на 9,2% подорожали огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также увеличились на помидоры, пшеничную муку, пшено, крупу гречневую-ядрицу, репчатый лук, морковь, шлифованный рис, сметану и молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.

Подешевели следующие продукты:

  • картофель — на 2,6%;
  • яйцо куриное — на 1,7%;
  • масло подсолнечное — на 1,6%;
  • капуста белокочанная — на 1,5%;
  • яблоки — на 1%;
  • свинина (кроме бескостного мяса) — на 1%.

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