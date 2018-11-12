За неделю в Рязани подорожали огурцы и подешевел картофель

За неделю, с 7 по 12 ноября, в Рязани на 9,2% подорожали огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также увеличились на помидоры, пшеничную муку, пшено, крупу гречневую-ядрицу, репчатый лук, морковь, шлифованный рис, сметану и молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.
Подешевели следующие продукты:
- картофель — на 2,6%;
- яйцо куриное — на 1,7%;
- масло подсолнечное — на 1,6%;
- капуста белокочанная — на 1,5%;
- яблоки — на 1%;
- свинина (кроме бескостного мяса) — на 1%.