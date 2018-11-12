За неделю рязанцы направили Любимову 153 вопроса

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За неделю рязанцы направили Николаю Любимову в рамках проекта «Задай вопрос губернатору» 153 вопроса, 85 из которых содержали конкретные вопросы и предложения. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Их направили исполнителям для дальнейшей работы.
Обращения распределили по категориям: многоквартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, общественный транспорт, образование, ремонт дорог, здравоохранение, переселение из аварийного жилья, социальная защита, благоустройство населенных пунктов, строительство объектов социальной сферы.
Ответы отправят рязанцам, если они оставили свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), в противном случае — опубликуют на портале нашдом62.рф.
Мобильные кабинки проекта «Задай вопрос губернатору» будут работать в Старожиловском, Кораблинском, Пронском, Скопинском, Милославском, Михайловском, Захаровском и Рыбновском районах до 25 ноября.