Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:16, 12 ноября 2018 863
 0    0

За неделю рязанцы направили Любимову 153 вопроса

За неделю рязанцы направили Любимову 153 вопроса

За неделю рязанцы направили Николаю Любимову в рамках проекта «Задай вопрос губернатору» 153 вопроса, 85 из которых содержали конкретные вопросы и предложения. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Их направили исполнителям для дальнейшей работы.

Обращения распределили по категориям: многоквартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, общественный транспорт, образование, ремонт дорог, здравоохранение, переселение из аварийного жилья, социальная защита, благоустройство населенных пунктов, строительство объектов социальной сферы.

Ответы отправят рязанцам, если они оставили свои координаты (телефон, домашний адрес или адрес электронной почты), в противном случае — опубликуют на портале нашдом62.рф.

Мобильные кабинки проекта «Задай вопрос губернатору» будут работать в Старожиловском, Кораблинском, Пронском, Скопинском, Милославском, Михайловском, Захаровском и Рыбновском районах до 25 ноября.

Напомним, В Рязани кабинки находятся по адресам:

  • улица Ленина, дом №30;
  • улица Вознесенская, дом №51-а;
  • Московское шоссе, дом №18;
  • улица Связи, дом №14.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
18:16, 12 ноября 2018
За неделю рязанцы направили Любимову 153 вопроса
16:43, 12 ноября 2018
В «Tele2» опровергли информацию о незаконной работе вышки в Рязанской области
16:41, 12 ноября 2018
В Рязанскую область приедет мобильный кабинет окулиста. Режим работы
16:13, 12 ноября 2018
Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за октябрь 2018 года
14:28, 12 ноября 2018
В субботу в Рязанской области не будут продавать алкоголь 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 444
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
19:50, 7 ноября 2018 27 916
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
10:30, 11 ноября 2018 27 442
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
18:39, 3 ноября 2018 24 841
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 765
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Форум