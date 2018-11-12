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10:36, 12 ноября 2018 280
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За месяц 18 рязанцев лишились прав из-за наркотиков

За месяц 18 рязанцев лишились прав из-за наркотиков

С 24 сентября по 24 октября в Рязани провели антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», сообщил сайт региональной прокуратуры.

Прокуроры в целях устранения нарушений законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах внесли 53 представления.

Всего возбудили 13 уголовных дел по фактам сбыта наркотических средств в крупном размере.

За месяц 18 рязанцев, состоящих на учете у нарколога, лишились водительских удостоверений.

Органы следствия организовали и провели более 100 встреч со школьниками, студентами, родителями и педагогами.


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