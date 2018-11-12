За месяц 18 рязанцев лишились прав из-за наркотиков

С 24 сентября по 24 октября в Рязани провели антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», сообщил
Прокуроры в целях устранения нарушений законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах внесли 53 представления.
Всего возбудили 13 уголовных дел по фактам сбыта наркотических средств в крупном размере.
За месяц 18 рязанцев, состоящих на учете у нарколога, лишились водительских удостоверений.
Органы следствия организовали и провели более 100 встреч со школьниками, студентами, родителями и педагогами.