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8:43, 12 ноября 2018 127
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Юбилей десантного училища и массовые аварии. Итоги выходных, 10-11 ноября

Юбилей десантного училища и массовые аварии. Итоги выходных, 10-11 ноября

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Завершились очередные ноябрьские выходные. Вспомним главные события.

Все внимание в этот уикенд было приковано к училищу ВДВ. В субботу, 10 ноября, его 100-летие начали отмечать с освящения часовни. В учебном заведении открыли памятник Василию Маргелову. Также в честь праздника наградили отличившихся десантников. В воскресенье в годовщину смерти Альберта Слюсаря курсанты ВДВ возложили венки на его могилу.

Также стало известно, к юбилею училища над центральной площадью Рязани устроят авиашоу.

В День сотрудников органов внутренних дел Любимов поблагодарил ветеранов.

Не бошлось без происшествий. На трассе М-5 произошла массовая авария, еще одна — на Солотчинском шоссе. В Касимове столкнулись две иномарки.

На перекрестке улиц Горького и Свободы в Рязани иномарка врезалась в светофор.

Верховный суд оставил без изменений приговор в отношении пятерых серийных убийц из Рязани. В Рязани задержали участников частной военной компании. В Сасове сгорело три квартиры, а в Рязани — производственный цех

В Рязанском районе убрали две незаконные свалки. В Рязани стартовал международный конкурс скрипачей. Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Кубка России, который проходил в Казани. Выступление рязанца Игоря Котова показали в шоу «Танцы» на ТНТ. Россияне признали фильм Юрия Быкова лучшим за последние 15 лет.


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