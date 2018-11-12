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19:46, 12 ноября 2018 1 314
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Водитель рязанского троллейбуса придавил дверями беременную женщину — соцсети

Водитель рязанского троллейбуса придавил дверями беременную женщину — соцсети

Водитель рязанского троллейбуса придавил дверями беременную женщину. Об этом очевидец рассказал в группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября, около 18:50 в троллейбусе №5.

По словам рязанца, на Театральной площади троллейбус встал в «глухую» пробку.

«Стало плохо беременной женщине. На просьбы открыть двери и выпустить беременную женщину и замучившихся пассажиров водитель никак не реагировал и закрылся в кабине. Я сказал водителю, что если он не откроет двери и не выпустит женщину, то я использую кнопку аварийного открытия», — рассказал автор поста.

Он отметил, что на его просьбу водитель никак не среагировал, после чего пассажир нажал кнопку аварийного открытия дверей.

«Как только женщина стала выходить, водитель закрыл двери и придавил ими беременную!», — написал очевидец.

Автор поста ищет очевидцев произошедшего.

Фото Максима Шаркова


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