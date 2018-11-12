Водитель рязанского троллейбуса придавил дверями беременную женщину. Об этом очевидец рассказал в группе «
Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября, около 18:50 в троллейбусе №5.
По словам рязанца, на Театральной площади троллейбус встал в «глухую» пробку.
«Стало плохо беременной женщине. На просьбы открыть двери и выпустить беременную женщину и замучившихся пассажиров водитель никак не реагировал и закрылся в кабине. Я сказал водителю, что если он не откроет двери и не выпустит женщину, то я использую кнопку аварийного открытия», — рассказал автор поста.
Он отметил, что на его просьбу водитель никак не среагировал, после чего пассажир нажал кнопку аварийного открытия дверей.
«Как только женщина стала выходить, водитель закрыл двери и придавил ими беременную!», — написал очевидец.
Фото Максима Шаркова