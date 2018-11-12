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15:24, 12 ноября 2018 242
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Во вторник на трех улицах Приокского отключат воду

Во вторник на трех улицах Приокского отключат воду

Во вторник, 13 ноября, на трех улицах Приокского отключат воду. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

С 9:00 до окончания работ воды не будет по адресам:

  • улица Молодежная, дома №11, №13, №15;
  • улица Энгельса, дома №23/9.ю №25/10;
  • улица Культуры, дом №2/12.

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