Во вторник на трех улицах Приокского отключат воду

Во вторник, 13 ноября, на трех улицах Приокского отключат воду. Об этом сообщил
С 9:00 до окончания работ воды не будет по адресам:
- улица Молодежная, дома №11, №13, №15;
- улица Энгельса, дома №23/9.ю №25/10;
- улица Культуры, дом №2/12.
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Во вторник, 13 ноября, на трех улицах Приокского отключат воду. Об этом сообщил
С 9:00 до окончания работ воды не будет по адресам:
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«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.