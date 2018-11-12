В «Tele2» опровергли информацию о незаконной работе вышки в Рязанской области

В «Tele2» прокомментировали информацию о
По словам представителей оператора, на работу сети в стандартах 3G и 4G на этой базовой станции у «Tele2» были разрешительные документы.
«Дополнительно к этому некоторое время назад мы смонтировали на станции оборудование для голосовой связи — 2G. Вероятно, кратковременное тестовое включение этой сети попало в отчеты регулирующего органа. До конца месяца мы планируем получить разрешение на вещание в стандарте 2G. Тем не менее, сейчас местные жители могут комфортно общаться при помощи мобильного — покрытие голосовой связи обеспечивается за счет другой, более удаленной базовой станции», — рассказали в пресс-службе оператора.