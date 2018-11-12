В Рязанскую гордуму внесли проект бюджета на 2019 год, сообщил
Проект бюджета Рязани сформировали на основе 14 муниципальных и трех ведомственных программ. В нем предусмотрено повышение оплаты труда отдельным категориям работников соцсферы в соответствии с майскими указами президента России
В 2019 году продолжится строительство школы на 1100 мест в Горроще. В бюджете предусмотрены средства на проектирование ФОК на улице Зубковой и пристроек к детским садам для размещения ясельных групп.
На поддержку отраслей городского хозяйства направят 1,119 млрд рублей. Больше 400 млн рублей запланировано на благоустройство города.
На ремонт и содержание автомобильных дорог направят 105 млн рублей, на благоустройство общественных и дворовых территорий — 15 млн. Более восьми млн рублей предусмотрено на установку детских игровых площадок.
Общая сумма доходов составит 9,361 млрд рублей, расходов — 9,361 млрд. Отмечается, что бюджет впервые за последние годы будет бездефицитным.
Глава города Юлия Рокотянская отметила, что бюджет имеет социальную направленность. «Мы рассмотрим его очень внимательно, депутатский корпус внесет свои предложения. Также бюджет будет рассмотрен на публичных слушаниях — а это возможность внесения изменений с учетом пожеланий наших горожан», — сказала она.
Глава Рязани передала проект бюджета председателю комитета по бюджету и налоговой политике Галине Трушиной для дальнейшего рассмотрения.
Планируется, что бюджет будет принят гордумой в середине декабря.