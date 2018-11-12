В Рязани уничтожили более 22 килограммов наркотиков. Об этом сообщил телеканал «
Партию вредоносных веществ вывезли и сожги на промышленном предприятии. Уничтоженные наркотики являлись вещественными доказательствами по 126 уголовным делам.
Как сообщил источник, всего наказали 135 человек, которые занимались доставкой, сбытом, изготовлением и хранением запрещенных веществ.
Полицейские отправили в печь восемь видов наркотических средств, которые наиболее часто изымаются из незаконного оборота на территории региона.
Так, уничтожили около 600 граммов героина, более 650 граммов синтетических препаратов новых видов, амфетамин, МДМА, 360 граммов гашиша и другие наркотики каннабисной группы.
Фото телеканала «РЕН ТВ Рязань»