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11:21, 12 ноября 2018 1 258
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В Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Рязани три дня подряд будут отключать свет. Адреса

Из-за работ на воздушной линии в Рязани три дня подряд будут отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

13 ноября с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Дачная, дома с 7 по 61;
  • улица Луковская, дома с 5 по 62;
  • улица Луговая, дома с 2 по 54;
  • 1-й Дачный переулок, дома с 1 по 6;
  • 2-й Дачный переулок.

14 и 15 ноября с 10:00 до 18:00 свет отключат по следующим адресам:

  • улица Декабристов, дома с 5/2 по 25, дома 5-а, 5-б, 5-в;
  • улица Ломоносова, дома с 48 по 72, дома с 15/37 по 16/49;
  • улица Космодемьянской, дома 63/22, 59, 61, дома с 58 по 64/16, дома с 45 по 51/14, дома 55, 57;
  • улица Гастелло, дома 9, 10, 11, дома с 3 по 9, дома с 8 по 16/49;
  • улица Бабушкина, дома 6/10, с 11/9 по 21/10, дома с 36/11 по 46/12;
  • 1-й проезд Бабушкина, дома 6/10, 11, дома с 3 по 9, дома с 8 по 16/49;
  • улица Пугачева, дома с 53/24 по 61/26;
  • проезд Декабристов, дома с 1/19 по 7/20, дома с 2/21 по 6.

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