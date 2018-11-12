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11:54, 12 ноября 2018 176
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В Рязани ищут очевидцев аварии с «Рено» и «четырнадцатой»

В Рязани ищут очевидцев аварии с «Рено» и «четырнадцатой»

В Рязани ищут очевидцев аварии с Renault и «четырнадцатой». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 18 августа в 2:23. Вблизи дома №35 на улице Свободы 27-летний рязанец за рулем Renault Logan столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего рыбновца.

Водители и трое пассажиров «четырнадцатой» обращались в больницу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефону: 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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