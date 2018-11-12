В полиции рассказали о массовом ДТП в Рязанском районе

В полиции рассказали о массовом ДТП, которое произошло в 9:40 воскресенья, 11 ноября, на 177-м километре трассы М-5.
32-летняя женщина на Honda CR-V врезалась в стоящую Lada Kalina под управлением 54-летнего рязанца. После удара Lada столкнулась со стоявшей Toyota RAV4, за рулем которой был 23-летний молодой человек.
В результате травмы получил водитель «Калины», его госпитализировали. С повреждениями в медучреждение также доставили рязанку из Honda.
Ранее сообщалось, что виновница аварии ехала на автомобиле без