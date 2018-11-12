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13:47, 12 ноября 2018 208
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В полиции рассказали о массовом ДТП в Рязанском районе

В полиции рассказали о массовом ДТП в Рязанском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции рассказали о массовом ДТП, которое произошло в 9:40 воскресенья, 11 ноября, на 177-м километре трассы М-5.

32-летняя женщина на Honda CR-V врезалась в стоящую Lada Kalina под управлением 54-летнего рязанца. После удара Lada столкнулась со стоявшей Toyota RAV4, за рулем которой был 23-летний молодой человек.

В результате травмы получил водитель «Калины», его госпитализировали. С повреждениями в медучреждение также доставили рязанку из Honda.

Ранее сообщалось, что виновница аварии ехала на автомобиле без зимней резины.


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