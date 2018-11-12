В Дубровичах освятили купол и крест на строящийся Никольский храм. Об этом сообщил
Храм в честь Николая Чудотворца строят с 2013 года. За пять лет на пустом участке появились стены здания, колокольня и барабан под купол.
В воскресенье, 11 ноября, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил чин освящения купола и креста, которые вскоре установят на положенное место.
Митрополит выразил надежду, что возведение храма благополучно завершится, пожелал помощи Божией строителям и поблагодарил людей, благодаря которым началось и продолжается строительство.
Отмечается, что в Дубровичах храм был до революции, но в 30-е годы ХХ века его закрыли и разрушили. Никольскую церковь строят по инициативе верующих жителей села.