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19:36, 12 ноября 2018 912
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В Дубровичах освятили купол и крест на строящийся Никольский храм

В Дубровичах освятили купол и крест на строящийся Никольский храм

Фото: Рязанская епархия

В Дубровичах освятили купол и крест на строящийся Никольский храм. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Храм в честь Николая Чудотворца строят с 2013 года. За пять лет на пустом участке появились стены здания, колокольня и барабан под купол.

В воскресенье, 11 ноября, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил чин освящения купола и креста, которые вскоре установят на положенное место.

Митрополит выразил надежду, что возведение храма благополучно завершится, пожелал помощи Божией строителям и поблагодарил людей, благодаря которым началось и продолжается строительство.

Отмечается, что в Дубровичах храм был до революции, но в 30-е годы ХХ века его закрыли и разрушили. Никольскую церковь строят по инициативе верующих жителей села.


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