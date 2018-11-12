Самолет из Москвы с 200 пассажирами совершил аварийную посадку

Самолет 737-800 авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в Норильске. На борту находились 166 взрослых пассажиров, 20 детей и шесть членов экипажа — всего 192 человека. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову передает ТАСС.
Отмечается, что боинг вылетел из аэропорта «Домодедово». Когда самолет заходил на посадку, не вышли закрылки. Однако перед приземлением механизм сработал. Посадка прошла успешно.
Как сообщила Горбунова, никто из людей не пострадал, но пассажиров отправили другим рейсом. Компания решила проверить судно.
Красноярские следователи по данному факту начали проверку.