Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:13, 12 ноября 2018 522

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за октябрь 2018 года

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за октябрь 2018 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. г п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, по тарифным группам за октябрь 2018 года, сообщает следующее:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за октябрь 2018 года.

Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за октябрь 2018.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:43, 12 ноября 2018
В «Tele2» опровергли информацию о незаконной работе вышки в Рязанской области
16:41, 12 ноября 2018
В Рязанскую область приедет мобильный кабинет окулиста. Режим работы
16:13, 12 ноября 2018
Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за октябрь 2018 года
14:28, 12 ноября 2018
В субботу в Рязанской области не будут продавать алкоголь 1
14:16, 12 ноября 2018
В Рязани закроют два киоска с проездными
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 407
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
19:50, 7 ноября 2018 27 900
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
10:30, 11 ноября 2018 27 172
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
18:39, 3 ноября 2018 24 827
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 758
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Форум