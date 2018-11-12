Рязанцы завоевали «Кубок Евпатия Коловрата»

В академии единоборств прошли всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству сетокан. Об этом сообщил
Соревнования в нашем регионе прошли в восьмой раз, а в статусе всероссийских — впервые. В турнире поучаствовали 543 спортсмена из 27 регионов страны.
«Кубок Евпатия Коловрата» за свою восьмилетнюю историю покидал территорию Рязанской области один раз. В этом году он в седьмой раз остался в нашем регионе.
В общекомандном зачёте регионов тройка сильнейших выглядит так:
- Команда Рязанской области 192 балла;
- Команда Москвы 115 баллов;
- Команда Московской области 95 баллов.
В составе сборной выступали спортсмены из Рязани, Скопина, Новомичуринска.
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