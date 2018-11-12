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9:54, 12 ноября 2018 352
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Рязанцы завоевали «Кубок Евпатия Коловрата»

Рязанцы завоевали «Кубок Евпатия Коловрата»

В академии единоборств прошли всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству сетокан. Об этом сообщил сайт «Рязанские ведомости».

Соревнования в нашем регионе прошли в восьмой раз, а в статусе всероссийских — впервые. В турнире поучаствовали 543 спортсмена из 27 регионов страны.

«Кубок Евпатия Коловрата» за свою восьмилетнюю историю покидал территорию Рязанской области один раз. В этом году он в седьмой раз остался в нашем регионе.

В общекомандном зачёте регионов тройка сильнейших выглядит так:

  1. Команда Рязанской области 192 балла;
  2. Команда Москвы 115 баллов;
  3. Команда Московской области 95 баллов.

В составе сборной выступали спортсмены из Рязани, Скопина, Новомичуринска.

Фото из сообщества «Академия единоборств Рязань «ВКонтакте»


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