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21:38, 12 ноября 2018 298
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Рязанцев пригласили поучаствовать в общероссийской акции «ПроЧитай»

Рязанцев пригласили поучаствовать в общероссийской акции «ПроЧитай»

Рязанцев пригласили поучаствовать в общероссийской акции «ПроЧитай». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Цель проекта — повышение интереса людей, прежде всего молодежи, к литературе, повествующей об истории, культурных ценностях и традициях народов России.

Любой желающий принять участие в акции должен разместить в соцсетях фотографию с книгой со специальным хештегом #ПроЧитай и геолокацией. Список изданий, рекомендуемых к прочтению и использованию в библиотеках, размещен здесь.

Регион, жители которого опубликуют наибольшее количество фотографий, в феврале 2019 года посетит «звездная» команда известных общественных и политических деятелей, журналистов, артистов, спортсменов и проведет публичные чтения и буккроссинг (обмен книгами).


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