Рязанцев пригласили поучаствовать в общероссийской акции «ПроЧитай». Об этом сообщил
Цель проекта — повышение интереса людей, прежде всего молодежи, к литературе, повествующей об истории, культурных ценностях и традициях народов России.
Любой желающий принять участие в акции должен разместить в соцсетях фотографию с книгой со специальным хештегом #ПроЧитай и геолокацией. Список изданий, рекомендуемых к прочтению и использованию в библиотеках, размещен
Регион, жители которого опубликуют наибольшее количество фотографий, в феврале 2019 года посетит «звездная» команда известных общественных и политических деятелей, журналистов, артистов, спортсменов и проведет публичные чтения и буккроссинг (обмен книгами).