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16:15, 12 ноября 2018 168

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый животноводческий комплекс в Пителинском районе

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый животноводческий комплекс в Пителинском районе

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» присоединили к электросетям крупный животноводческий комплекс в селе Нестерово Пителинского района, построенный в этом году.

Для этого энергетики построили тысячу метров воздушной линии 10 кВ. Общий объем присоединенной мощности составил 1 000 кВт.

«Обеспечение энергетической инфраструктурой предприятий сельскохозяйственного комплекса Рязанской области является одной из приоритетных задач „Рязаньэнерго“, так как это позволяет повышать ее инвестиционную привлекательность и развивать экономику», — отметили в пресс-службе филиала.

В текущем году энергетики также построили электросетевые объекты для подключения нового коровника в селе Кольдюки Касимовского района, зерносушилки в селе Некрасово Михайловского, цеха по переработке молока в деревне Яхонтово Александро-Невского района, производства средств защиты растений в Рязанском поселке Денежниково и других предприятий и фермерских хозяйств региона.


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