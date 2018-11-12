«Рязаньэнерго» подключил к электросетям новый животноводческий комплекс в Пителинском районе

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» присоединили к электросетям крупный животноводческий комплекс в селе Нестерово Пителинского района, построенный в этом году.
Для этого энергетики построили тысячу метров воздушной линии 10 кВ. Общий объем присоединенной мощности составил 1 000 кВт.
«Обеспечение энергетической инфраструктурой предприятий сельскохозяйственного комплекса Рязанской области является одной из приоритетных задач „Рязаньэнерго“, так как это позволяет повышать ее инвестиционную привлекательность и развивать экономику», — отметили в пресс-службе филиала.
В текущем году энергетики также построили электросетевые объекты для подключения нового коровника в селе Кольдюки Касимовского района, зерносушилки в селе Некрасово Михайловского, цеха по переработке молока в деревне Яхонтово Александро-Невского района, производства средств защиты растений в Рязанском поселке Денежниково и других предприятий и фермерских хозяйств региона.