АО «Рязаньавтодор» подготовил уборочную технику к зиме. От снежных заносов дороги защитят с помощью установки снегозадерживающих щитов и нарезки траншей. С помощью профилактической обработки покрытий противогололедными материалами их очистят от снега, снизят скольжение и избавятся от наледи.
В компании отметили, что эти работы обеспечат бесперебойное и безопасное движение автомобилей.
«Система мероприятий по зимнему содержанию дорог построена таким образом, чтобы обеспечить наилучшие условия для движения автомобилей, максимально облегчить зимнее содержание», — рассказали дорожники.
«Рязаньавтодор» заготовил 112 тысяч тонн пескосоляной смеси для обработки региональных или межмуниципальных дорог. Областные дороги будут убирать и содержать более 170 единиц спецтехники, среди которых дорожные машины (КДМ), а/грейдеры, колесные тракторы, экскаваторы и погрузчики, роторы и дежурные машины для перевозки рабочих.
«Подготовка техники проводилась в течение летнего периода — проходила плановое техническое обслуживание и ремонт, — сообщили в компании. — В настоящее время все машины готовы к работе, персонал полностью укомплектован».
Круглосуточное дежурство в АО «Рязаньавтодор» осуществляет Центр управления производством, телефон: 44-32-75.