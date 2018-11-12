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20:31, 12 ноября 2018 902
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Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов

Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов в жилом или нежилом помещениях. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Законопроект внесла в Госдуму в октябре 2017 года вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая. Госдума приняла его 25 октября, Совет Федерации одобрил 7 ноября.

Согласно документу, владельцев «резиновых квартир» будут штрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода за три года. Также осужденным грозит до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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