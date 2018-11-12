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22:20, 12 ноября 2018 315
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На улице Ленинского Комсомола прорвало трубу 1

На улице Ленинского Комсомола прорвало трубу

Вечером в понедельник, 12 ноября, на улице Ленинского Комсомола прорвало трубу. Вода через люк залила часть дороги.

Информация о прорыве уточняется.


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