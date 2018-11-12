На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница

На Сахалине учительница, которая оскорбила девочку из-за порванной кофты, уволилась, передает РИА «
Как отметил собеседник агентства, с 62-летней женщиной провели беседу о нарушении педагогической этики. Педагог признала свою вину и уволилась. Кроме того, она извинилась за случившееся перед школьницей в присутствии всего класса.
В школе, где произошел инцидент, провели педсовет, на котором обсудили подобные происшествия.
Напомним, учительница русского языка и литературы довела девочку до слез из-за дырки на кофте. Произошедшее