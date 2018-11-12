Капитан российской сборной по футболу пропустит встречу с Германией из-за травмы

В понедельник, 12 ноября, сборная России по футболу приступила к тренировкам в Новогорске. Спортсмены готовятся к контрольному матчу с Германией и встрече со Швецией.
Однако капитан команды Артем Дзюба пропустит часть сборов из-за травмы колена. В воскресенье, 11 ноября, из-за проблем с ногой форвард «Зенита» покинул поле московского стадиона, где петербуржцы встречались с ЦСКА. В результате матч завершился со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.
Как сообщает официальный
Проблемы со здоровьем есть и у других игроков, вызванных в сборную. Защитника Сергея Петрова и полузащитника Романа Зобнина беспокоят мышцы бедра. После обследования тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе.
Кроме того, из-за травм встречу с Германией пропустят Денис Черышев, Александр Головин и Марио Фернандес.
Матч в Лейпциге состоится 15 ноября. Со Швецией российские футболисты сыграют 20 ноября.
Фото РФС