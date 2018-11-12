Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:29, 12 ноября 2018 142
 0    0

Капитан российской сборной по футболу пропустит встречу с Германией из-за травмы

Капитан российской сборной по футболу пропустит встречу с Германией из-за травмы

В понедельник, 12 ноября, сборная России по футболу приступила к тренировкам в Новогорске. Спортсмены готовятся к контрольному матчу с Германией и встрече со Швецией.

Однако капитан команды Артем Дзюба пропустит часть сборов из-за травмы колена. В воскресенье, 11 ноября, из-за проблем с ногой форвард «Зенита» покинул поле московского стадиона, где петербуржцы встречались с ЦСКА. В результате матч завершился со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

Как сообщает официальный сайт РФС, медицинский штаб сборной решил оставить Дзюбу в Москве для лечения коленного сустава. Для него расписали специальную лечебную программу и тренировочный комплекс упражнений. После стабилизации состояния нападающий вернется в расположение команды.

Проблемы со здоровьем есть и у других игроков, вызванных в сборную. Защитника Сергея Петрова и полузащитника Романа Зобнина беспокоят мышцы бедра. После обследования тренерский штаб примет решение об их дальнейшем участии в сборе.

Кроме того, из-за травм встречу с Германией пропустят Денис Черышев, Александр Головин и Марио Фернандес.

Матч в Лейпциге состоится 15 ноября. Со Швецией российские футболисты сыграют 20 ноября.

Фото РФС


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
17:29, 12 ноября 2018
Капитан российской сборной по футболу пропустит встречу с Германией из-за травмы
16:06, 12 ноября 2018
Теннисисты рязанской академии показали высокие результаты на юниорских и российских турнирах
11:31, 12 ноября 2018
ФК «Рязань» проиграл заключительный матч 2018 года
21:26, 10 ноября 2018
Футболисток «Рязани-ВДВ» выгнали из украинской сборной
10:18, 8 ноября 2018
БК «Рязань» обыграл «Эльбрус» в Черкесске
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 438
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
19:50, 7 ноября 2018 27 912
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
10:30, 11 ноября 2018 27 356
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
18:39, 3 ноября 2018 24 833
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 760
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Форум