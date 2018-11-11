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20:37, 11 ноября 2018 149
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Загоревшееся в Рязанском районе сено тушили два расчета

Загоревшееся в Рязанском районе сено тушили два расчета

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 11 ноября, в селе Льгово Рязанского района загорелся стог сена. Пожарных вызвали в 13:24, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место выезжали два расчета. Сено сгорело полностью.

Никто не пострадал.


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