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21:52, 11 ноября 2018 161
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В Сасове от храма к источнику сделали лестницу за полтора миллиона

В Сасове от храма к источнику сделали лестницу за полтора миллиона

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасове от храма Рождества Пресвятой Богородицы к источнику сделали лестницу за полтора миллиона рублей. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Первый замглавы администрации города Сергей Ямщиков пояснил, что на проект из областного бюджета выделили 1 миллион 50 тысяч рублей, из местного — 375 тысяч. Еще 75 тысяч рублей собрали местные жители.

Рабочие установили бордюры, уложили брусчатку, смонтировали металлические лестничные марши с ограждениями и поставили лавочки.

«Не представляю, как раньше люди спускались от храма к роднику. А уж подниматься назад вообще было трудно, — сказала горожанка Людмила Алешина. — Сейчас я поднялась от родника к храму и даже не устала».


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