В Сасове от храма к источнику сделали лестницу за полтора миллиона

В Сасове от храма Рождества Пресвятой Богородицы к источнику сделали лестницу за полтора миллиона рублей. Об этом сообщило издательство «
Первый замглавы администрации города Сергей Ямщиков пояснил, что на проект из областного бюджета выделили 1 миллион 50 тысяч рублей, из местного — 375 тысяч. Еще 75 тысяч рублей собрали местные жители.
Рабочие установили бордюры, уложили брусчатку, смонтировали металлические лестничные марши с ограждениями и поставили лавочки.
«Не представляю, как раньше люди спускались от храма к роднику. А уж подниматься назад вообще было трудно, — сказала горожанка Людмила Алешина. — Сейчас я поднялась от родника к храму и даже не устала».