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8:58, 11 ноября 2018 767
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В Рязани выступил рэпер Баста. Обзор Instagram

В Рязани выступил рэпер Баста. Обзор Instagram

В субботу, 10 ноября, в Рязани выступил рэпер Баста.

Российский музыкант собрал полный зал во дворце спорта «Олимпийский».

Известный певец выложил к себе на страницу видеозапись с концерта. На нем маленькие фанаты подпевали его песню «Сансара».

Кроме того, на записи он поблагодарил всех рязанцев за присутствие и атмосферу на концерте.

«Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня был на концерте в Рязани, за отличное настроение, за то, что вы громко пели и хлопали, и вообще создали замечательную концертную атмосферу, спасибо всем», — сказал исполнитель.

Редакция RZN.info сделала подборку фото и видео выступления.


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#баста

Публикация от Arina Verstova (@arinaver)

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Сегодня были на концерте @bastaakanoggano Приготовила небольшой подарочек для него @bastaakanoggano Писала портрет накануне ночью🙈... нахлынуло вдохновение😁😜💖 Жду ваших комментариев и ❤️ Как вам портрет в стиле поп-арт?🌈 Арт 30*40 холст, акрил 🎨 #арт#баста#василийвакуленко#искусство#художник#вдохновение#рисую#пишу#акриловыекраски#холст#портрет#рязань#бастарязань#art#arts#arte#draw#drawing#paint#painting#artist#art_spotlight#artwork#концерт#рязань#мо#портретакрилом#артакрилом#попарт#пишуназаказ#artistsoninstagram

Публикация от Алена (@alena_de_art)

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