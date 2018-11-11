В Рязани выступил рэпер Баста. Обзор Instagram

В субботу, 10 ноября, в Рязани выступил рэпер Баста.
Российский музыкант собрал полный зал во дворце спорта «Олимпийский».
Известный певец выложил к себе на страницу видеозапись с концерта. На нем маленькие фанаты подпевали его песню «Сансара».
Кроме того, на записи он поблагодарил всех рязанцев за присутствие и атмосферу на концерте.
«Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня был на концерте в Рязани, за отличное настроение, за то, что вы громко пели и хлопали, и вообще создали замечательную концертную атмосферу, спасибо всем», — сказал исполнитель.
Редакция RZN.info сделала подборку фото и видео выступления.
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Сегодня были на концерте @bastaakanoggano Приготовила небольшой подарочек для него @bastaakanoggano Писала портрет накануне ночью🙈... нахлынуло вдохновение😁😜💖 Жду ваших комментариев и ❤️ Как вам портрет в стиле поп-арт?🌈 Арт 30*40 холст, акрил 🎨 #арт#баста#василийвакуленко#искусство#художник#вдохновение#рисую#пишу#акриловыекраски#холст#портрет#рязань#бастарязань#art#arts#arte#draw#drawing#paint#painting#artist#art_spotlight#artwork#концерт#рязань#мо#портретакрилом#артакрилом#попарт#пишуназаказ#artistsoninstagram