В субботу, 10 ноября, в Рязани стартовал международный конкурс скрипачей имени Владимира Бобылева. Об этом сообщил
Церемония открытия прошла в детской музыкальной школе №1. Участников, их преподавателей и гостей поприветствовали председатель оргкомитета, начальник управления культуры городской администрации Евгения Власова и председатель жюри, народный артист России Владимир Иванов.
Они пожелали юным скрипачам удачи, отметив, что уровень исполнительского мастерства конкурсантов с каждым годом становится всё выше.
Рязанскую область представит Маргарита Колчина из детской музыкальной школы №1 и Оксана Никиткова, учащаяся областной детской школы искусств при музыкальном колледже им. Г. и А.Пироговых.
В рамках конкурса состоятся мастер-классы всех членов жюри. Прошедшие их получат сертификаты о повышении квалификации.
Победителей ждут денежные премии и призы, а лучший исполнитель получит гран-при в виде хрустального яблока и главный приз.
Самый юный участник конкурса будет награжден специальным дипломом и подарком от семьи Бобылевых.
13 ноября, в день закрытия конкурса, срипачи, прошедшие третий тур, выступят с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром.
Напомним, в этом году за звание лучшего скрипача