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9:58, 11 ноября 2018 465
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В Рязани стартовал международный конкурс скрипачей

В Рязани стартовал международный конкурс скрипачей

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 10 ноября, в Рязани стартовал международный конкурс скрипачей имени Владимира Бобылева. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Церемония открытия прошла в детской музыкальной школе №1. Участников, их преподавателей и гостей поприветствовали председатель оргкомитета, начальник управления культуры городской администрации Евгения Власова и председатель жюри, народный артист России Владимир Иванов.

Они пожелали юным скрипачам удачи, отметив, что уровень исполнительского мастерства конкурсантов с каждым годом становится всё выше.

Рязанскую область представит Маргарита Колчина из детской музыкальной школы №1 и Оксана Никиткова, учащаяся областной детской школы искусств при музыкальном колледже им. Г. и А.Пироговых.

В рамках конкурса состоятся мастер-классы всех членов жюри. Прошедшие их получат сертификаты о повышении квалификации.

Победителей ждут денежные премии и призы, а лучший исполнитель получит гран-при в виде хрустального яблока и главный приз.

Самый юный участник конкурса будет награжден специальным дипломом и подарком от семьи Бобылевых.

13 ноября, в день закрытия конкурса, срипачи, прошедшие третий тур, выступят с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром.

Напомним, в этом году за звание лучшего скрипача поборются 40 участников из 22 городов России, а также из Беларуси, Латвии и Греции.


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