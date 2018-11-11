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19:57, 11 ноября 2018 221
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В Румынии около торгового центра машина въехала в толпу

В Румынии около торгового центра машина въехала в толпу

В румынском городе Брэила около торгового центра машина въехала в толпу. Пострадали 10 человек, передает РИА «Новости».

В полиции рассказали, что 20-летний юноша ножом ранил мужчину и угнал его автомобиль. Затем он поехал в город, сбил по пути двоих пешеходов и врезался в толпу.

Самые серьезные травмы — у хозяина машины. Его прооперировали в больнице.

Остальные девять пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Среди тех, кто получил трамы, — двое подрсотков 11 и 13 лет.

Подозреваемого задержали. Он оказался пьяным.

Фото аккаунт Politia de Frontiera Romana в Youtube


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