В Румынии около торгового центра машина въехала в толпу

В румынском городе Брэила около торгового центра машина въехала в толпу. Пострадали 10 человек, передает РИА «
В полиции рассказали, что 20-летний юноша ножом ранил мужчину и угнал его автомобиль. Затем он поехал в город, сбил по пути двоих пешеходов и врезался в толпу.
Самые серьезные травмы — у хозяина машины. Его прооперировали в больнице.
Остальные девять пострадавших находятся в стабильном состоянии.
Среди тех, кто получил трамы, — двое подрсотков 11 и 13 лет.
Подозреваемого задержали. Он оказался пьяным.
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