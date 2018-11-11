В воскресенье, 11 ноября, в Канищеве загорелся частный дом. Видео пожара опубликовали на странице
По словам горожан, запах гари чувствуется даже на Северной окружной.
Официальной информации о пожаре пока нет.
Напомним, в воскресенье в Рязани
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В воскресенье, 11 ноября, в Канищеве загорелся частный дом. Видео пожара опубликовали на странице
По словам горожан, запах гари чувствуется даже на Северной окружной.
Официальной информации о пожаре пока нет.
Напомним, в воскресенье в Рязани
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«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.