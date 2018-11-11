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18:23, 11 ноября 2018 364
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В Канищеве загорелся частный дом

В Канищеве загорелся частный дом

В воскресенье, 11 ноября, в Канищеве загорелся частный дом. Видео пожара опубликовали на странице rzn_life в Instagram.

По словам горожан, запах гари чувствуется даже на Северной окружной.

Официальной информации о пожаре пока нет.

Напомним, в воскресенье в Рязани горел производственный цех.


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