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18:58, 11 ноября 2018 474
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Стабильный минус. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Стабильный минус. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на новую рабочую неделю. С 12 по 16 ноября и дневные, и ночные температуры будут отрицательными.

По данным синоптиков, в течение недели ожидается небольшая облачность. Снег выпадет в ночь на четверг.

К пятнице морозы ослабнут: от -4 до -1 градуса. Ночами от -8 до -3 градусов.


© RZN.info

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